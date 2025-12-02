Haberler

Rusya, Ukrayna ile Barış Müzakerelerine Açık

Rusya, Ukrayna ile Barış Müzakerelerine Açık
Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduğunu ancak savaşın hedeflerine ulaşılması gerektiğini belirtti. Peskov, ABD arabuluculuğuna önem verdiklerini ve müzakerelerin, Rusya'nın stratejik hedeflerine ulaşması şartıyla yapılabileceğini ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduğunu, ancak savaşın tüm hedeflerine ulaşılması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti öncesinde Hint medyasına konuştu. Sözcü Peskov, Rusya'nın ABD yönetiminin Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmayı amaçlayan barış girişimlerine büyük önem verdiğini ifade etti. Peskov, "ABD arabuluculuğu çok etkili ve başarılı olmasını umuyoruz. Barışa önem verdiğimiz için buna katkıda bulunmaya hazırız" dedi. Peskov aynı zamanda Ukrayna'ya ilişkin herhangi bir müzakerenin ancak Rusya'nın tüm stratejik hedeflerine ulaşılması ve Rusya'nın özel askeri harekatının (savaşın) başlamasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması şartıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Peskov, "Rusya barış müzakerelerine açık olduğu için bu (müzakereler) bizim için büyük önem taşıyor. Ancak barış müzakereleri yoluyla hedeflerimize ulaşmalı ve askeri harekatın (savaşın) temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız" dedi.

"Witkoff-Kushner-Putin görüşmesi barışçıl çözüme doğru önemli bir adım"

Peskov ayrıca ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Kremlin Sarayı'nda görüşeceğini belirtti. Peskov toplantının, "barışçıl çözüme doğru önemli bir adım" olduğunu vurgularken, görüşmede ABD ile Ukrayna arasında son dönemde gerçekleştirilen görüşmelerde varılan mutabakatların ele alınacağını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
