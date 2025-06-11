Rusya, Savaşta Hayatını Kaybeden 1212 Ukraynalı Askerin Cenazesini Teslim Etti

Rusya, savaşta hayatını kaybeden bin 212 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, varılan takas anlaşması kapsamında savaşta hayatını kaybeden bin 212 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim alındığı duyuruldu. Ölen askerlerin kimliklerinin mümkün olan en kısa sürede belirleneceği ifade edildi. Yardımlarından dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) personelinin, cenazelerin taşındığı soğutmalı kamyonların yanından geçtiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Cenazelerin iadesi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı

Rusya ve Ukrayna geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen son görüşmede, savaşta ölenlerin cenazelerinin takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak takasın uygulanması konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu. Müzakerelere başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky hasta sonu Ukrayna'nın bin 212 cenazeyi almayı ertelediğini söylemişti. Rus yetkililer ayrıca cesetlerle dolu soğutmalı kamyonların Ukrayna tarafından kabul edilmeden önce sınırda 5 gün beklediğini ifade etmişti. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi ise cenazelerin geri gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak tarihin henüz netleşmediğini belirterek Rusya'yı tek taraflı ve koordinasyonsuz hareket etmekle suçlamıştı. - KİEV