Rusya, Savaşta Hayatını Kaybeden 1212 Ukraynalı Askerin Cenazesini Teslim Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna ile varılan takas anlaşması kapsamında savaşta hayatını kaybeden 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti. Cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi süreci başlatıldı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi. Taraflar arasında cenazelerin iadesi konusunda geçmişte anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Rusya, savaşta hayatını kaybeden bin 212 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, varılan takas anlaşması kapsamında savaşta hayatını kaybeden bin 212 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim alındığı duyuruldu. Ölen askerlerin kimliklerinin mümkün olan en kısa sürede belirleneceği ifade edildi. Yardımlarından dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) personelinin, cenazelerin taşındığı soğutmalı kamyonların yanından geçtiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Cenazelerin iadesi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı

Rusya ve Ukrayna geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen son görüşmede, savaşta ölenlerin cenazelerinin takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak takasın uygulanması konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu. Müzakerelere başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky hasta sonu Ukrayna'nın bin 212 cenazeyi almayı ertelediğini söylemişti. Rus yetkililer ayrıca cesetlerle dolu soğutmalı kamyonların Ukrayna tarafından kabul edilmeden önce sınırda 5 gün beklediğini ifade etmişti. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi ise cenazelerin geri gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak tarihin henüz netleşmediğini belirterek Rusya'yı tek taraflı ve koordinasyonsuz hareket etmekle suçlamıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.