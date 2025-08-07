Trump, Putin ve Zelenskiy Üçlü Görüşmesi Gündemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görülmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görülmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

Duyanlar inanamıyor! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.