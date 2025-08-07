Trump, Putin ve Zelenskiy Üçlü Görüşmesi Gündemde

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görülmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika