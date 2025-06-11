Rusya-ABD Görüşmeleri Moskova'ya Taşınabilir

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-ABD ilişkileri görüşmelerinin Moskova'da yapılabileceğini açıkladı. İlişkilerin düzelmesi için daha zaman gerektiğini belirtti.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, Rusya-ABD ilişkilerine yönelik İstanbul'da yürütülen görüşmelerinin Moskova'da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya-ABD ilişkilerine yönelik İstanbul'da yürütülen görüşmelerin yerinin değişebileceğini söyledi. Görüşmelerin İstanbul yerine Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilebileceğini kaydeden Darchiev, "Rus-Amerikan ilişkilerinin düzelmesine daha çok var. Bir sonraki müzakerelerin Moskova'da gerçekleştirilebileceğini teyit edebilirim" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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