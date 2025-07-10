Rubio ve Lavrov, Malezya'da Ukrayna Savaşı Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Malezya'da düzenlenen 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikinci yüz yüze görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki yeni barış teklifine ilişkin "Yeni ve farklı bir yaklaşım kaydettik" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ikinci yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Rubio, göreve gelmesinden bu yana Asya kıtasına ilk ziyaretini düzenleyerek Malezya'daki 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katıldı. ABD Dışişleri Bakanı, program kapsamında birlik üyeleriyle yapılan görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile masaya oturdu. Rubio ve Lavrov arasındaki ikinci yüz yüze görüşme 50 dakika sürdü.

ABD'li Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında Lavrov'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümlenmesine ilişkin aldığı yeni önerilere değindiği açıklamasında, "Yeni ve farklı bir yaklaşım kaydettik. Bunun barışı garantileyeceğini söyleyemem ama kesinlikle ABD Başkanı Donald Trump'ı hızlı bir şekilde bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "İki ülkenin diplomatik ilişkilerindeki normalleştirilmesine ilişkin çalışmaların önemini vurguladık" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Taraflar arasında Ukrayna, İran ve Suriye bölgesindeki durumların yanı sıra uluslararası alandaki diğer başlıklarda önemli ve samimi bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Görüşmede çatışmalara barışçıl çözümler getirilmesi, Rusya-ABD arasındaki ekonomik ve insani işbirliğinin iyileştirilmesi ve iki ülkenin halkları arasındaki iletilişimin kolaylaştırılması için karşılıklı arzular dile getirildi. Rus ve ABD'li yetkililer ortak çıkarlar konusunda gittikçe daha kapsamlı konularda karşılıklı yapıcı ve samimi diyalogları sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, daha önce 18 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti. - KUALA LUMPUR