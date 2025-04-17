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Rubio ve Lavrov'dan Ukrayna Krizi Üzerine Telefon Görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna delegasyonu ve Avrupalı müttefiklere iletilen mesajları aktardı. Görüşmede, kalıcı bir barış için önerilen çerçeve hakkında bilgi verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio'nun görüşmede Fransa'da Ukrayna delegasyonu ve Avrupalı müttefiklerle yaptığı görüşmeye değindiği ifade edilerek, Rubio'nun Lavrov'a Ukrayna delegasyonu ve Avrupalı müttefiklere ilettiği mesajın aynısını Lavrov'a da ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bakan Rubio, Rus mevkidaşına, ABD heyetinin Paris'te Ukrayna delegasyonu ve Avrupalı müttefiklerimize ilettiği mesajın aynısını aktardı. Başkan Trump ve ABD, bu savaşın sona ermesini istiyor ve tüm taraflara artık kalıcı ve sürekli bir barışın ana hatlarını sundu. ABD'nin önerdiği çerçeveye Paris'te verilen olumlu tepki, tüm tarafların anlaşmaya istekli olması halinde barışın mümkün olduğunu gösteriyor" denildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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