ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, "Onun iktidarda olup olmadığını bile bilmiyoruz. İktidarda olduğunu söylediklerini biliyorum. Kimse onu görmedi. Kimse ondan haber almadı. Şu anda durum çok belirsiz. İran'da kararların nasıl alındığı tam olarak belli değil" dedi.

"Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?"

İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan Rubio, ABD'nin ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları için ciddi bir risk tespit etmesi nedeniyle İran'a yönelik saldırıları başlattığını iddia etti. Rubio, "Savunmayı taahhüt ettiğimiz NATO üyesi İspanya gibi ülkeler, hava sahalarını kullanmamıza izin vermeyerek ve bununla övünerek, üslerini kullanmamıza izin vermediler. Aynı şeyi yapan başka ülkeler de var. Bu durumda insan kendine soruyor: Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?" dedi.

İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne süren Rubio, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin çoğunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ve savaşın sona ermesinin aylar sürmeyeceğini söyledi. Rubio, "Silah fabrikalarının çoğunu imha etme yolundayız ve füze rampalarını önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.

Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından Hürmüz Boğazı meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak. Eğer boğazı kapatmaya karar verirlerse, sadece ABD'den değil, bölge ülkelerinden ve tüm dünyadan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı