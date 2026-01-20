Haberler

Bakan Göktaş: "Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz"

Bakan Göktaş: 'Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler gibi alanlarda fırsat eşitliğini artıracak yeni eylem planının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlar için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımların Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2023-2030 dönemini kapsayan Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planımız, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eylem planımızın Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor