Putin ve Trump Arasında Telefon Görüşmesi İçin Anlaşma Yok

Putin ve Trump Arasında Telefon Görüşmesi İçin Anlaşma Yok
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Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi için henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak gerekirse hızlıca varılabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " İstanbul'daki Rusya- Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok, ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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