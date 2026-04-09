Rusya'dan Ukrayna'yla 11-12 Nisan'da ateşkes kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle yerel saatle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların yaklaşan Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes kararı aldı. Putin, Ukrayna ile yerel saatle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Ateşkes süresince tüm cephe hatlarında birliklere, muharebe faaliyetlerinin durdurması ancak Ukrayna'nın muhtemel provokasyonlarına ve her türlü saldırgan eylemlerine karşı hazırlıklı olmaları emredildiğini ifade edildi. Ukrayna'nın Rusya gibi benzer bir ateşkes kararı alması beklendiği aktarıldı. - MOSKOVA

