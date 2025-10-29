Putin, Nükleer Poseidon Insansız Sualtı Aracını Test Ettiklerini Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Poseidon" nükleer insansız sualtı aracının dün test edildiğini açıklayarak, "Bu büyük başarı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile çatışmalarda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Moskova'daki Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti. Putin askeri yetkililerle bir araya geldiği görüşmede, nükleer Poseidon sualtı insansız aracının testlerine değindi. Putin, "Bilmelisiniz ki dün umut vadeden bir başka sistemin testini daha gerçekleştirdik. Bu, nükleer tahrik sistemine sahip insansız su altı aracı Poseidon. İlk kez, onu sadece güçlendirici motoruyla bir uçak gemisi denizaltısından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık. Bu büyük bir başarı. Çünkü Burevestnik ile ilgili bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak boyutları da oldukça küçük. Burevestnik bir denizaltıdaki nükleer reaktörden bin kat daha küçükken, bu reaktör bir denizaltıdaki nükleer reaktörden 100 kat daha küçük. Ancak Poseidon'un gücü, kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile çok daha fazla. Dünyada Sarmat gibi başka bir füze yok. Bizde de henüz görevde olan bir tane yok, yakında olacak. Ancak Poseidon, Sarmat'tan önemli ölçüde daha güçlü. Dahası, bu insansız sualtı aracının hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz ve yakın gelecekte ortaya çıkması pek muhtemel değil. Ayrıca onu engellemek için mevcut bir müdahale yöntemi de yok" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayideki gelişmelerin askerler için de önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Cephede savaşıyorsunuz, hayatınızı riske atıyorsunuz ve elbette bunu neden yaptığınızı, ülkenin sizin yaptığınız şeye, yani anavatanı savunmak için hayatınızı ve sağlığınızı riske atmaya ne kadar kıymet vereceğini, ilerlemeye, savunmasını güçlendirmeye ve genel olarak daha da güçlenmeye ne kadar devam edecek diye düşünüyorsunuz. Bunlar da bu çalışmayla ilişkili unsurlar" diye konuştu. - MOSKOVA