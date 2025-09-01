Putin'in Trump ve Zelenskiy ile Görüşmesinde Anlaşma Yok

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü ya da ikili görüşme konusunda henüz bir anlaşmaya varmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ndeki temasları hakkında açıklamada bulundu. Uşakov, Rusya-Ukrayna arasında barış konusunun zirve çerçevesinde ele alındığını belirterek, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü ya da ikili görüşme konusunda henüz bir anlaşmaya varmadığını söyledi.

Putin'in zirvede birçok mevkidaşına Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiğini aktaran Uşakov, "Başkanımız az önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve tabii ki Hindistan Başbakanı da dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla bu konuyu konuştu" dedi.

Ukrayna meselesinin ŞİÖ Zirvesi'nin oturum aralarında ele alındığını belirten Uşakov, "Zirve sırasında elbette bu konu ele alındı. Bu konu hakkında konuşmaktan kaçış yok" dedi.

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmede Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoffile üzerinde çalışılan konular üzerinde mutabakata vardıklarını ifade eden Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti sırasında, özellikle de son ziyareti sırasında ele alınan her şey Başkanımız ve ABD Başkanı arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından da başkanlar nasıl bir yol izleyecekleri konusunda mutabık kaldılar" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi için henüz somut bir öneri olmadığını ifade eden Uşakov, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesinin yükseltilmesi fikri Başkan Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki bir telefon görüşmesi sırasında ele alındı, ardından Anchorage'daki görüşme sırasında gündeme geldi. ABD'liler bize bunu kendi aralarında da tartışacaklarını ve daha sonra bazı spesifik önerilerle geleceklerini söylediler" dedi.

Putin ve Trump'ın, Zelenskiy ile görüşme konusunda henüz bir anlaşmaya varmadığını belirten Uşakov, "Şu ana kadar basında yayınlananlar tam olarak üzerinde anlaştığımız şeyler değil. Şimdi üçlü bir toplantıdan, Putin ve Zelenskiy arasında bir toplantıdan bahsediyorlar. Ancak özellikle bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok" dedi. - MOSKOVA