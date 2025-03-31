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Polonya ve ABD'den 2 Milyar Dolarlık Patriot Anlaşması

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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile Patriot hava savunma sistemine yönelik 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanacağını açıkladı. Anlaşma, lojistik destek, eğitim ve teknik destek unsurlarını kapsıyor.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya ile ABD'nin Patriot hava savunma sistemine lojistik destek sağlanması ve eğitimin yanı sıra teknik destek bileşenlerini de içeren yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bugün yaptığı açıklamada ABD ile yapılacak bir anlaşmanın sinyalini verildi. Kosiniak-Kamysz, Polonya ile ABD'nin Patriot hava savunma sistemine lojistik destek sağlanması ve eğitimin yanı sıra teknik destek bileşenlerini de içeren yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. NATO'nun doğu kanadındaki kilit oyuncu olarak görülen Polonya'nın Savunma Bakanı, "Polonya hava sahasının güvenliğinin bir bedeli yok" ifadelerini kullanırken, kendileri için füze savunması ve ABD ile iş birliğinin öncelikli olduğunu söyledi.

Polonya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın uygulanmasının Wisla programının temelini oluşturan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlayacağını bildirdi. Bu program diğerlerinin yanı sıra manevra kabiliyeti yüksek füzeler de dahil olmak üzere kısa menzilli taktik balistik füzelere karşı koymayı amaçlıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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