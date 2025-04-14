Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Uyarı: Putin'e Dikkat Edin
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası ABD Başkanı Trump'a hitap ederek Putin'in iyi niyetlerini istismar ettiğini belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın dün Sumy kentine düzenlendiği saldırının ardından bugün
Lüksemburg'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine seslendi. "Umarım Trump ve yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerinin iyi niyeti ile alay ettiğini görür ve doğru kararlar alınır" diyen Sikorski, "Ukrayna bir ay önce şartsız olarak ateşkesi kabul etti. Kryvyi Rih ve Sumy'deki iğrenç saldırılar Rusya'nın alaycı cevabıdır" ifadelerini kullandı. - LÜKSEMBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika