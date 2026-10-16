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Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan'da Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, ABD yaptırımlarını eleştirerek İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, diyaloğa hazır olduklarını ancak baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Biyoçeşitlilik Liderler Zirvesi kapsamında, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinen Pezeşkiyan, söz konusu tedbirlerin insani çerçevelerin ötesinde olduğunu ifade ederek, ABD'nin son aylardaki saldırılarının haksız ve insanlık dışı olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "İran nükleer silah peşinde değil, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı propagandayı ise yalanlardan ibaret görüyoruz. Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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