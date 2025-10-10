Haberler

Peru'da Dima Boluarte Görevden Alındı, Jose Jeri Yeni Cumhurbaşkanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da Kongre, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte'yi 'ahlaki yetersizlik' gerekçesiyle görevden aldı. Jose Jeri, yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti ve suç çeteleriyle mücadele edeceğini belirtti.

Peru'da Devlet Başkanı Dima Boluarte'nin, ahlaki yetersizlik gerekçe gösterilerek Kongre tarafından görevden alınmasından saatler sonra Jose Jeri, yeni Cumhurbaşkanı olarak atandı.

Peru siyasetinde hareketli saatler yaşandı. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı. Gece saatlerinde yapılan oylamadan saatler sonra ise Kongre Başkanı Jose Jer ise yeni Devlet Başkanı olarak yemin etti.

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Devlet Başkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti, Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız" dedi. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.