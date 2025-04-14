Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kayseri'deki Ödül Töreninde Konuştu
Kent&Başkan Dergisi'nin düzenlediği online anket sonuçlarına göre ödül kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de ödül töreninde buluştu. Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, törende yaptığı konuşmada, ilçesinin tarihî değerlerine vurgu yaparak organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti ve ödülü ilçesinin güzel insanlarına ithaf etti.
Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Etkinlik, belediyecilikteki başarılı yönetimleri onurlandırmak amacıyla büyük bir organizasyona dönüştü.
BİLECİK PAZARYERİ ZEKİYE TEKİN'DEN ÖDÜL TÖRENİNE ÖVGÜ
Ödül törenine katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Tekin, "Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, taşı mermer toprağı, seramik yaprağı, ipek şehri, Edabali'nin diyarı, Ertuğrul Gazi sancağı, Osmanlı ocağı, kadim şehir, tarih şehri Bilecik ilinin göletler diyarı ve güzel insanları olan Pazaryeri ilçesinden Kayseri'ye kucak dolusu selamlar getirdik. Kent&Başkan ailesi olarak bu güzel organizasyonu düzenleyen tüm ekibe teşekkür ederim. Ayrıca, haberler.com ekibine de desteklerinden dolayı minnettarım. En büyük teşekkürü ise güzel ilim ve ilçem Bilecik ilimizin Pazaryeri ilçesinin değerli insanlarına sunmak istiyorum" dedi.