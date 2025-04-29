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Parlamento Muhabirleri Derneği 61. Yıl Dönümünü Kutladı

Parlamento Muhabirleri Derneği 61. Yıl Dönümünü Kutladı
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Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), TBMM'de 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte, PMD üyelerine rozetleri takdim edildi ve pasta kesildi.

Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 61. kuruluş yıl dönümü TBMM'de kutlandı.

Meclis Basın Koridoru'nda düzenlenen etkinliğe, PMD üyeleri ve parlamento muhabirleri katıldı.

Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş'a çiçek takdim etti.

PMD'ye yeni üye olan parlamento muhabirlerine rozetlerinin takıldığı etkinlikte, Derneğin 61. kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesildi, parlamento muhabirleri fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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