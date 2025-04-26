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Pakistan İçişleri Bakanı'ndan Hindistan'a Tepki: Tarafsız Soruşturmaya Hazırız

Pakistan İçişleri Bakanı'ndan Hindistan'a Tepki: Tarafsız Soruşturmaya Hazırız
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Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddederek, uluslararası bir tarafsız soruşturmaya iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim sürerken, her iki ülke de diplomatik ilişkilerde önemli adımlar atıyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde meydana gelen saldırıya ilişkin, " Pakistan, gerçeğin ortaya çıkarılması için herhangi bir tarafsız soruşturmada iş birliği yapmaya tamamen hazırdır" dedi.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Pakistan'a yönelttiği suçlamaları reddeden İçişleri Bakanı Naqvi, İslamabad'ın saldırıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi. Bakan Mohsin Naqvi açıklamasında tarafsız soruşturma çağrısı yaparak, " Pakistan, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için herhangi bir tarafsız soruşturmada iş birliği yapmaya tamamen hazırdır. Pakistan, barış, istikrar ve uluslararası normlara uyma konusunda kararlıdır, ancak egemenliğinden taviz vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'ın turistik bir noktasında salı günü tatilcilere yakın mesafeden ateş açılmış, saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırıyı "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmiş, Cemmu ve Keşmir polisi saldırıyı 2'si Pakistanlı olmak üzere 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Hindistan yönetimi, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğu gerekçesiyle hedef aldığı komşusu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Pakistan yönetimi ise saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantısı oldukları yönündeki iddiaları reddetmiş, saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Saldırının ardından nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş, Pakistan hava sahasını Hint havayollarına kapatırken, Hindistan da İndus Nehri ve kollarındaki su paylaşımını düzenleyen 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan yönetimi suyun akışına yönelik herhangi bir müdahaleyi savaş nedeni sayacağını duyurmuştu. İki ülke ayrıca karşılıklı olarak vize işlemlerini durdurma, sınır kapılarını da kapatma kararı almıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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