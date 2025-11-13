Haberler

Pakistan'da İki İntihar Saldırısı: 15 Ölü

Güncelleme:
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, bu hafta gerçekleştiren iki intihar saldırısının iki Afgan vatandaşı tarafından yapıldığını açıkladı. Saldırılarda toplamda 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, bu hafta biri başkent İslamabad'da olmak üzere 2 intihar saldırısının 2 Afgan vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ülkede bu hafta gerçekleştirilen 2 saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Nakvi, başkent İslamabad'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısı ile Güney Veziristan bölgesinde bulunan askeri okula yapılan saldırının 2 Afgan vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İki saldırıda toplam 15 kişi ölmüştü

Pakistan'ın Afgan sınırı yakınındaki Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir askeri okulun ana kapısına Pazartesi günü patlayıcı yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirilmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent İslamabad'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde Salı günü gerçekleştirilen intihar saldırısında ise en az 12 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimini, yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) gibi militan grupları barındırmakla suçluyor. İki ülke arasındaki 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki sınır hattı da bir başka anlaşmazlık olarak öne çıkıyor. Afganistan bu sınırı tanımazken, Pakistan bu hattın uluslararası sınır olduğunu savunuyor. Bu nedenle sınır boyunca sık sık çatışmalar, taciz ateşleri ve gerilim yaşanıyor. Pakistan, Afganistan içindeki bazı noktalara hava operasyonları düzenlerken, gerekçe olarak bu bölgelerde Pakistan'a saldırı düzenleyen militanların bulunduğunu öne sürüyor. Afganistan tarafı da bu saldırıları egemenlik ihlali olarak değerlendirerek karşılık veriliyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
