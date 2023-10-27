Pakistan Büyükelçiliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliği düzenledi

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü, Elçilikte düzenlenen Geleneksel Pakistan Brunch'ında kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Pakistan Büyükelçiliği'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid; Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri Ali Şahin, Burhan Kayatürk, Mehmet Emin Şimşek, Mustafa Kaya, Muhammet Müfit Aydın, Adurrahim Dusak ve Mehmet Türk, Eski Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker, Ostim Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, SDE Başkanı Güray Alpar, ANKASAM Başkanı Prof. Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye'nin eski Pakistan büyükelçileri Rauf Engin Soysal, Mustafa Yurdakul, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve akademi, iş dünyası ve medyadan bazı kişileri geleneksel Pakistan Brunch'ında ağırladı.

'ASIRLARDIR SÜREN BU KARDEŞLİK BÖLGESEL İSTİKRARIN KAYNAK NOKTASI OLUYOR'

Etkinlikte konuşan Pakistan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan- Türkiye ilişkilerinin her iki ülke halklarına yüce Allah'ın bir hediyesi olduğunu belirterek, "Asırlardır süren bu kardeşlik ve stratejik ilişkiler, yalnızca karşılıklı güç kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda her iki ülke liderlerinin yönlendirmesi ve vizyonu altında bölgesel istikrarın da dayanak noktası oluyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pakistan ve Türkiye'nin köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu ve bu dostluğun, ortak değerler ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak gelecek yıllarda daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuşmasında Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini, her iki ülkenin de ihtiyaç anında birlikte durduğunu, bölgesel ve küresel platformlarda sürekli olarak birbirlerine destek verdiklerini belirtti.

Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid kapanış konuşmasında Türk milletini tebrik ederken, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki liderliğine saygı duruşunda bulundu. Büyükelçi Junaid ayrıca, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün, ciddi zorluklara rağmen müreffeh ve demokratik bir ulus inşa etmek için yorulmadan çalışan Türk liderliğinin ve halkının sarsılmaz bağlılığının ve vizyonunun bir kanıtı olduğunu belirtti. Büyükelçi ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye'nin ilerleme ve kalkınmasının yeni boyutlara ulaştığını ve Türkiye'nin diğer milletler nezdinde güçlü, müreffeh bir ülke olarak ortaya çıktığını vurguladı. Filistin ve Keşmir'deki mevcut duruma da değinen Büyükelçi, Pakistan ve Türkiye'nin, Keşmir ve Filistin'in mazlum halklarına barışın getirilmesinde üzerlerine düşen rolü oynamaya devam edeceğini belirtti.