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Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'ni İzledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'nin ilk gösterimini izledi ve yönetmen Erdal Beşikçioğlu'na destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali"nin ilk gösterimini izledi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu tarafından yönetilen müzikali, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde takip etti.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Politika
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