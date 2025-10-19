Özgür Özel: Tufan Erhürman'ı Yürekten Kutluyorum

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP lideri Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurarak, Kıbrıs Türk Halkı'nın seçim sonucunun demokrasiye verdiği mesajı vurguladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir. Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adayı kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır. Erhürman'ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serinkanlı, yapıcı dili de önemsiyorum. Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC'de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
