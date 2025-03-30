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Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

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Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki cezaevine giden Özgür Özel, çıkışta açıklamalarda bulundu. Özel, protestolarda tutuklanan gençlere ilişkin "Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Ölümü göze alırım bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki cezaevine gitti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki köyündeydim. Şimdi Silivri'ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımız hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok.

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE TAKANI BULACAĞIM"

Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz.

Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam."

"MAHİR POLAT YOĞUN BAKIMDA"

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de "Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz" dedi.

Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Kaynak: ANKA / Ayça Elal - Politika
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

boş işlerin adami

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

senden bişe olmaz özelcim.Bos adam

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Haber YorumlarıYavuz:

ingilizler sahip çıkmadı mı :))

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Haber YorumlarıYavuz:

dur bakalım yaptıklarının cezasını çekeceksin daha.

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Haber YorumlarıOsmanlı Torunu:

Kimse bir şey yapamaz. Polislerimizin arkasında vatansever millet vardır. Kimseye yem etmeyiz. Polisimize balta ile asit ile saldiranları lanetliyorum.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İngiliz uşağı genleri kullanarak bir yere varacağını sanıyor

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Haber YorumlarıOsmanlı Torunu:

Polislerimizi kimseye yedirmeyiz..

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Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

Sen ne mal çıktın geri zekalı ülkeni şikayet ediyorsun hırsızı savunuyorsun halbuki çıkıp hırsızlık yaptı devlette gereğini yaptı dese oyu 1 ise 3 olur ama mal ingiltere den medet umuyor

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Geberrrrrrrrr

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Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Sen hesap sormazsan biz soracağız. Bu düzene sırt çıkanların hepsi yaptıkları ile sinanacak.

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