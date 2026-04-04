Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, erken seçim çağrısı yaptı.

Kütahya'yı "zaferin ve direnişin şehri" olarak nitelendiren Özel, Büyük Taarruz'un önemine dikkat çekti. Yerel seçim başarısını "Kütahya İttifakı"na bağlayan Özel, kentin yeterli yatırım alamadığını savundu. "Eylemdeyiz, direnişteyiz, dimdik ayaktayız" diyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Çare sandıktadır. Gel kimse kimseyi üzmeden, kimse kimseyi yormadan, bu milletin önüne yaza varmadan seçim sandığını koyalım. Millet karar versin. Eğer yetkiyi sana verirse, o gün siyaseti bırakıyorum. Yaz gelmeden milletin önüne sandığı koyarsan yarışırız. Kazanırsan beş yılın daha var. Ben yok olup gidiyorum. Ancak şunu da çok iyi biliyorum ki; o sandık gelecek ve bu millet o sandığa damgasını vuracak, yumruğunu vuracak" dedi.

Özel, İmamoğlu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Peki Kütahya bir seçim hazır mı? Peki adayınız var mı? Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Kütahya'nın namuslu güzel insanları. Hatırlayın geçen sene bugünlerde başladı, neredeyse 10 ay sürdü. Her yalanda çıktım, dedim ki 'Ben buradayım. İddianamede bunlar olmayacak. Bunlar yalan. Asla ispatlanamayacak. Ben o iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyorum' dedim. Nihayet iddianame çıktı. Gece gündüz bir yalanı tekrar edenleri hatırlayın. '560 milyar yolsuzluk' dediler 56 kuruşun ispatı çıkmadı. 'Bin 200 cep telefonu alındı ve dağıtıldı' dediler. Yalan çıktı, iddianamede çıkmadı. Söyleyen kadın 'Bana da öyle demişlerdi' deyip işin içinden çıktı. 'Parkelerin altından Eurolar, dolarlar çıktı. Videosu var' dediler. Tamamen sahtekarlık ürünü çıktı. Söyleyene sorulunca 'Anlatanın yalancısıyım' deyip işin içinden çıktı.

Beklenen iddianame bomboş peçete çıktı. O iddianame her gün, her bir arkadaşımıza sıra geldikçe, namuslu arkadaşlarımızın ayaklarının altında ezilmektedir. Şunu, bütün Kütahya bilsin ki, şunu herkes bilsin ki; Tayyip Erdoğan bir yıl önce 'Bir aya kalmaz insan içinden çıkamayacaklar' dedi, bir yıl sonra Kütahya'da insanların arasındayım. Ne yaptılarsa başka bir şey çıktı. Eninde sonunda Genel Başkan yine alnının akıyla Kütahya'da sizin mukabil çıktı. Bir yıl sonra" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
