CHP Genel Başkanı Özel'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım' İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.