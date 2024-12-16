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Özgür Özel'i eleştiren CHP ABD temsilcisinin ihracı istendi

Özgür Özel'i eleştiren CHP ABD temsilcisinin ihracı istendi
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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştiriler yöneltmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştiriler yönelten CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan,kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Özcan, Özel'in ABD gezisindeki açıklamalarını ve programını eleştirmiş, ardından görevden alındığı duyurulmuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN NEW YORK ZİYARETİNİ ELEŞTİRMİŞTİM"

İhraç talebi üzerine Gazeteci Barış Terkoğlu'na konuşan Özcan, "15 senedir parçası olduğum, 12 senedir de ABD Temsilciliğini üstlendiğim, Cumhuriyet Halk Partisinden kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğimi öğrendim. İhraç edilmem için gösterilen sebep, sosyal medyada yazdığım bir eleştiridir. Bu mesajda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in New York ziyaretinde orada yaşayan Türk toplumu ve CHP üyeleri ile bir araya gelmemesini ve ABD ile ilgili hatalı ifadelerini eleştirmiştim" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Özcan ayrıca "Sözlerimin arkasındayım. Hakaret ya da iftira içermeyen bir eleştiriye bile tahammül edemeyen bir siyasinin, Türkiye Cumhuriyeti için faydalı işler yapacağına inanmadığım gibi, gerçek anlamda AKP iktidarı ile mücadele edeceğine de inanmıyorum. Benim gördüğümü milyonlar da görüyor, bundan da adım gibi eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinde ifade özgürlüğü, eleştiri kültürü veya itiraz etme hakkını korumazsak, ülke genelinde demokrasiyi nasıl sağlarız? AKP iktidarı eliyle kurulan Korku İmparatorluğu'nun, bir benzerini CHP'de kurmaya çalışmak büyük bir hatadır" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

Hiç bir CHP'liden bir cacık olmaz ve bu ülkeye bir hayır gelmez.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHaydar Ağırbaşlı:

daha içinde bulunduğun partiyi anlamamışsın, bir de Ak parti korku imparatorluğu diye iftira atıyorsun. korku imparatorluğu olsa böyle konuşabilir miydin?

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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Zihniyetinizin devlete millete hayrı yok yiyin birbirinizi

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Haber YorumlarıCEZA :

Bunlar AKP den daha demokrat değillermiydi... şaka yaptınız dimi.. hadi şaka olduğunu söyleyin

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bak hele. ABD temsilcisiymiş. Ne iş yapar bu temsilci. Ülkeyi mi ispiyonlar acaba

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