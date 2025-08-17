Özgür Özel'den TEB Genel Sekreteri Çağlar'a Taziye Ziyareti

Özgür Özel'den TEB Genel Sekreteri Çağlar'a Taziye Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski TEB Genel Sekreteri Sabih Tekin Çağlar'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Trabzon'da, annesini kaybeden TEB 33. ve 34. Dönem Genel Sekreteri Çağlar'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.