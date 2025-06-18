Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti
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Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti
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CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti. Özel, "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında 1-2 cümle de kurdum" dedi. İnce de, "Arkadaşlarımla, yetkili kurullarımda bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelerek partisine davet etti.

"BUNDAN SONRA TAKDİR KENDİLERİNİN"

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." ifadesini kullandı.

İNCE KAPIYI KAPATMADI

İnce, Özel'in teklifine ilişkin olarak, "Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımı toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Şeytanın ortağı CHP, Rabbim size iktidar yüzü göstermesin...

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

sizi gidi zilliler sizi topunuz gelin :)

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu kadar dönek olmayın yaaa

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

körler sagırlar birbirini ağırlar

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Haber Yorumlarıdursunkaragoz:

dansoz gibi daha kac kere kovulacaksin

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