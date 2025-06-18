Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelerek partisine davet etti.

"BUNDAN SONRA TAKDİR KENDİLERİNİN"

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." ifadesini kullandı.

İNCE KAPIYI KAPATMADI

İnce, Özel'in teklifine ilişkin olarak, "Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımı toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.