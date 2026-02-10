Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den "Hızır orucu" paylaşımı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hızır oruçlarının kabul olması dileğinde bulundu ve Hızır'ın önemine vurgu yaptı. Özel, oruçların adalet, barış ve kardeşliğe vesile olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutulan Hızır oruçlarının, ibadetlerin ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alevi inancında Hızır, yolda kalanların yoldaşı, darda kalanların yardımcısıdır. Umudu tükenmiş her can 'Yetiş ya Hızır' diye onu çağırır. Hızır, her yerde hazır ve nazır olandır. Bugün ilk Hızır orucu tutuldu. Tüm canlarımızın tuttuğu oruçları, ibadetleri, paylaştığı lokmaları Hak katında kabul olsun. Hızır ayı, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu adalete, barışa, kardeşliğe vesile olsun, bolluk ve bereket getirsin, muhtaç olan herkese umut, şifa ve güç ulaştırsın. Birliğimiz, dirliğimiz daim, Hızır yoldaşımız olsun."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
