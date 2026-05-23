CHP: Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanı oldu

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan TBMM kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanı seçildi.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında başladı. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya 96 milletvekili katıldı. Toplantıda CHP TBMM Grup Başkanı seçimi yapıldı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel'e desteklerini bildirdi" denildi. Toplantı devam ediyor.

