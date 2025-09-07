Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında anarak, Filistin davasına destek söz verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin acısının hala yüreklerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayşenur'u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor. İktidar başta olmak üzere, uluslararası toplumu yardım filosuna destek vermeye, İsrail'in hukuk dışı engellemelerine karşı durmaya çağırıyoruz. Filistinliler, kendi vatanlarında özgürce yaşayana kadar, zalimin karşısında mazlumun yanında samimiyetle, cesaretle durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
