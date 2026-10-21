Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile parti genel merkezinde görüştü

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede Özel'e, Selin Sayek Böke, İlhan Uzgel ve Şule Bucak eşlik etti.

Kaynak: AA