Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile parti genel merkezinde görüştü

Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile parti genel merkezinde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre görüşmede Özel'e Selin Sayek Böke, İlhan Uzgel ve Şule Bucak eşlik etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede Özel'e, Selin Sayek Böke, İlhan Uzgel ve Şule Bucak eşlik etti.
Kaynak: AA