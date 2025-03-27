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Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı

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CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanvekili seçiminin ardından 7 gündür kaldığı Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Özel binadan ayrılırken personellerle tek tek vedalaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından CHP'nin çağrısıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de mitingler düzenlendi. Mitinglerde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mart'tan bu yana Saraçhane'deki İBB binasında kaldı.

PERSONELLE VEDALAŞIP AYRILDI

Özgür Özel, bu akşam son kez Saraçhane'de İstanbullularla bir araya geldi. Özel, İBB Başkanvekili seçiminin yapılmasının ardından 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla başkanvekili seçmek için oy verdi. Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.

Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVatansever:

kırkına da bekleriz

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bir CHP li siyasetçi çıkıpta demediki"hırsızlık varsa hesap verecekler, Atatürk'ün kurduğu partiyi kimse kirletemez"

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Haber YorumlarıSelçuk:

show bitti İmamoğlu içeri atıldı eeee adam ne yapsın yeteri kadsr şeklini de yaptı ulan CHP ataturkten sonra tek başınıza bir kere iktidara gelemediniz işte tek sebebi bu Allah size akıl fikir ihsan eylesin diyecek başka birşey kalmadı birde haberini yaptırıp basına servis etmisler Allahim yarabbim

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Sandık ordaydı, göstereydiniz imamoglunuda c.baskani yapaydiniz.. elinizden mi aldik.. şimdi ortalığı yakıp yıkmak niye. eşkiyamısınız.. Ah atam ah sizleri kurduğu Parti'nin basında görecekti şimdi, hepinizi sallandırırdı...

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Halka yıkın yakın kırın dedi, baktı olmadı evine döndü.

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Haber Yorumlarıerman genç :

Eminim Gece lüks bir otele gizlice gitmiştir, Bakmayın bağırıp çağırdıklarına CHP yönetiminin Ekremden kurtulduklarına seviniyorlar..!

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Haber YorumlarıCaptain Caveman:

Elde telefon da var, Temaslardayız hesabı çek

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