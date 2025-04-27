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Özel'den "iktidarla pazarlık" iddiasına tepki

Özel'den
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CHP lideri Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların serbest bırakılması için iktidarla pazarlık yapıldığı yönündeki iddialara "Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Öte yandan gazeteci Murat Yetkin, CHP lideri Özel'e, "Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların serbest bırakılması için iktidarla pazarlık yapıldı" iddiasını sordu.

"ERDOĞAN'I DÜELLOYA ÇAĞIRDIM"

Özel şöyle cevap verdi; "Biz baştan beri tutuksuz yargılansın, hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin'de Erdoğan'ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da.

"ÖZGÜRLÜK DİLENMEM, PAZARLIK FALAN YOK"

Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ağla özgür ağla ekrem hırsızsa sende ortağısın bu suçların

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Ekrem eko son vaziyete dair bir durum değerlendirmesi yapmak ve gerekli talimatları vermek üzere Özgür'ü çağırmıştır.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp den kurtulmak icin CHP ALTI OKUNUN altina muhru basacagiz

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Haber Yorumlarıirfan kutlu:

hirsizlikmi anlatacakmi ne mal olduğuniz hekes biliyor

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Haber YorumlarıPoyraz:

Konuştukça batan bir başkan öyle ya her gün bir şey patlıyor

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Muhalfetten birsey bekledigimkzden defil sizden kurtulmak icin muhalefeti destekleyecegiz evet o alti okun altina muhru basacagiz siyasal islamciya yaklasmak mi bir daha asla

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Nasil olsa seni takip edemeyiz,en güzel kacis yolu;) Özgür Özel nerde? -Halka gerçekleri anlatiyo! -Tamam yedik:)

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne o akp hayirdir yalan mumunuz sondu demi yaa iste boyle hersryin bir sonu vardir bence birakin bu numaralair kimse yemez artik kimse ekranda duyduklairna innamiyor o eskiden di simdi sag gosterip sol vurma donemi bitti halk artik gercegi biliyor hizmetin ne oldugunuda zaferin ne oldugunu da kendisine kim ne kadar fayda vermis onu da din isyasetinim getirdigi noktayi da canindan bezerek gordu yasadi artik cukurunuzu kazdi gomme vaktini bekliyor bu size cok aci veriyor

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Haber YorumlarıShef :

Bu süreci Özel mi yönetiyor yoksa İmamoğlu mu? Zamanında planladıkları gibi gitmedi işler, Kılıçdaroğlu’na karşı bir zafer şarhosluğuyla hareket ettiler, hata üstüne hata yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Kaşıkcı

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