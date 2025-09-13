Haberler

Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayıldı

Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayıldı
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Yarın il binasındayım" diyerek meydan okuyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelmeden binadan ayrıldı. Tekin kendisine yöneltilen "Özel'le karşılaşmak mı istemiyorsunuz?" sorusuna ise, "Karşılaşmama gibi bir durum yok, kendisi bizim genel başkanımızdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyım ve il binası önündeki polis barikatları üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, "Ali Yerlikaya, sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun? Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Bu makamlar değişecek el değiştirece, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Günü gelecek utandıracağım seni" demişti. "Bir partinin il başkanına, genel başkanına söven, sayan meczupları o binadan biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar" ifadelerini kullanan Özel, "O 'İninize girdik' diyen gelsin bakalım yarın. Yarın il binasındayım. O şeref yoksunu gelsin binadan paylaşım yapsın bakalım" şeklinde konuşmuştu. Özgür Özel'in meydan okuyan sözlerinin ardından gözler CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski binasına çevrildi.

GÜRSEL TEKİN, ÖZEL GELMEDEN AYRILDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 14.30'da katılacağı MYK toplantısı öncesinde Sarıyer'deki parti binasından ayrıldı. Sabah saatlerinde binaya gelen Tekin, hazırlıkları tamamladıktan sonra ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GENEL BAŞKANIMIZA UYGUN HALE GETİRDİK"

Habertürk'ün haberine göre Tekin, "Görevimizin başındayız. Özgür Özel'in MYK'sı burada olacağı için binayı genel başkanımıza uygun hale getirmeye çalıştık. Görevimizi tamamladık ve ayrılıyoruz" dedi.

"KARŞILAŞMAMAK GİBİ BİR DURUM YOK"

Bir gazetecinin "Özgür Özel'le karşılaşmak mı istemiyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, şu yanıtı verdi:

"Karşılaşmama gibi bir durum söz konusu değil. Kendisi bizim genel başkanımızdır. Elbette farklı yerlerde karşılaşacağız. Bugünkü görevimiz burayı MYK'ya uygun hale getirmekti. Onu yaptık ve ayrılıyoruz."

Tekin, açıklamalarının ardından yaklaşık bir saat sonra binadan ayrıldı.

ÖZEL 14.30'DA MYK TOPLANTISINA KATILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, saat 14.30'da Sarıyer'deki CHP İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
