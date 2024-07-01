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Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım' dersem… Yani Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37,7 ile birinci parti çıkan CHP siyaset sahnesinde taşları deyim yerindeyse yerinden oynattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birbiri ardında "normalleşme" görüşmelerine imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hamleleri ise Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ise bir hayli rahatsız etmiş durumda.

"BAHÇELİ 'YA BENİMSİN, YA KARA TOPRAĞIN' DİYOR"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e önemli bir röportaj veren CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ya benimsin, ya kara toprağın" ifadelerini kullanır gibi davrandığını belirtti.

"ERDOĞAN 31 MART ÖNCESİNDEKİ POZİSYONUNA GERİ DÖNDÜ"

Bahçeli'nin "normalleşme" resti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki pozisyonuna geri döndüğünü belirten Özel, "Ben Erdoğan'a 'Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım' dersem… Yani Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım.

"22 YILLIK HATALARINA ORTAK OLMAM"

Ama bu benim sırtıma, AK Parti'nin 22 yıllık hatalarına, sorumluklarına ortak olmak gibi hiç taşımaya niyetim olmayan bir yük koyar. Ben iktidara gidiyorum. Benim partim birinci parti olmuş. Seçimden beri her ay oylarımız artıyor. Büyük bir ekonomik kriz var. Erdoğan ne depremzede için ne de enflasyonla ilgili verdiği sözleri tutuyor" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (18)

Alparslan Aydoğan:

MİLLET DE BUNU YER

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Murat Ozdemir:

Hahahaha

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Ömer Can:

özgür kendini aşmış artık

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Harbi Vatandaş:

Özgür özer o ittifak vatan sevgisi üzerine kurulmmuşttur vaatannsızlar hhainlerle iş tuttanlarr onu bilmez o yüüzden faazla eminn olmaa kenndinidee yormaa sonnra bbıryerlerıne bırşeyy olurr.

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Ata_Mete:

Bu da "Paralel"ci olma derdinde:-))

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TT:

Ne gerek var böyle açıklamalara... Ya ikinizi birden idare ederse, ki potansiyel var, o zaman halimiz ne olur :)

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Fırat Günay:

Eldeki yaşlandı artık gidici yeterince perfornans alamıyordur. :)

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Metin Yalcin:

Bunun pusulası her tarafa dönüyor kendi yönünde duramıyor ..))

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ZİYA BAŞKAN:

yerel seçimlerden 1 çıkmış bir lidere yakışmayan açıklama

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Metin Yalcin:

Çok yakışmış her an dönüşe müsaitim demek istemiş ..))

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