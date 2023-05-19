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Özdağ'dan "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine olay yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Politika Haberleri

KRT TV canlı yayınına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın moderatörlerin "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine verdiği yanıt olay oldu. Özdağ, "Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz" derken, sunucular "Haberleşmede problem olmuştu" diye cevap verdi. Özdağ bunun üzerine "Herhalde dumanla ilettiniz" diyerek kahkaha attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ ile sunucular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BURASI İKTİDAR MEDYASI DEĞİL"

Programın sunucuları Özdağ'a "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" derken, Özdağ ise "Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz" diye yanıt verdi.

"HERHALDE DUMANLA İLETTİNİZ"

Sunucuların davet ettiğini söylemesi ve haberleşmede problem olduğunu söylemesi üzerine Özdağ, "Herhalde dumanla ilettiniz" diyerek kahkaha attı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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