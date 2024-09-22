Üye Girişi
Haberler

Osmanlı Ocakları'nın Malatya İl Kongresi Gerçekleşti

Osmanlı Ocakları'nın Malatya İl Kongresi Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Ocakları'nın 2'inci Olağan Malatya İl Kongresi'nde Sebahat Demir yeni İl Başkanı olarak seçildi. Kongrede, Genel Başkan Kadir Canpolat, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni yönetimi tebrik etti.

Osmanlı Ocakları'nın 2'inci Olağan Malatya İl Kongresi yapıldı. Kongrede Sebahat Demir yeni İl Başkanı olarak seçildi.

Osmanlı Ocakları'nın 2'inci Olağan Malatya İl Kongresi partinin Yeşilyurt İlçesi Salköprü Mahallesi'ndeki hizmet binasında gerçekleştirildi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımları ile tek liste halinde gidilen kongrede Sebahat Demir yeni İl Başkanı olarak seçildi. Yeni Başkan Demir yaptığı konuşmada Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın izinde yürüyeceklerini ifade ederek kendine destek veren partililere teşekkür etti. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise Başkanlığı seçilen Sebahat Demir'i tebrik ederek, Osmanlı Ocakları'nın toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış ile yoluna devam edeceğini kaydetti.

Osmanlı Ocakları'nın kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içerisindeki bir anlayışla halka hizmet etme gayretinde olduğunu aktaran Genel Başkan Canpolat kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Kadir Canpolat Sebahat Demir Politika malatya Yaşam

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });