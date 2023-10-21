Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi
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Politika Haberleri
Memur-Sen İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda İsrail'in saldırıları kınandı ve uluslararası kamuoyu göreve çağrıldı. Programa Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Memur-Sen İlçe Başkanlığınca Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen programda grup adına açıklama yapan Ömer Özkul, İsrail'in saldırıları kınarken uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.
Konuşmanın ardından Kur'an okunarak dua edildi.
Programa Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Politika