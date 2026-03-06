Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı