Optimus Prime gemisi, 28 kişinin öldüğü Filo Jet faciasında aramaları tamamladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma ve yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Herhangi bir ihmal, herhangi bir arıza veya herhangi bir şeyin üstünü örtme gibi bir durum varsa biz bunların üzerine gideceğiz" dedi. Üstel, Optimus Prime gemisinin arama çalışmalarını tamamladığını, kayıp son kişi için çalışmaların Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sürdürüleceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılan Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisini ziyaret etti. Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte gemiye gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulundu. Üstel, 28 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedenlerine ilişkin soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiğini belirterek hükümet olarak sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Üstel, "Biz polis teşkilatımıza güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz ve adalete güveniyoruz. Herhangi bir ihmal, herhangi bir arıza veya herhangi bir şeyin üstünü örtme gibi bir durum varsa biz bunların üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümete geldikleri günden bu yana hiçbir usulsüzlüğün üzerini örtmediklerini belirten Üstel, "Bu olay sonuçlanana kadar biz hükümet olarak, özellikle ben başbakan olarak ve bir baba olarak bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

Türkiye'den gönderilen Optimus Prime gemisi aramalarını tamamladı

Başbakan Üstel, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında ilk etapta 8 kişinin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin yürüttüğü çalışmalarda ise 6 kişinin naaşına ulaşıldığını belirtti. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin günlerce arama yaptığını ifade eden Üstel, 550-600 metre derinlikteki batığa ulaşmanın oldukça güç olduğunu söyledi. Derinsu firmasının İstanbul'daki çalışmalarını yarıda bırakarak Girne açıklarına geldiğini kaydeden Üstel, Optimus Prime gemisinin 1 ayı aşkın süredir yürüttüğü faaliyetlerde önce batık içerisinden 1, ardından deniz tabanındaki taramalarda 12 kişinin naaşına ulaştığını ifade etti. Kayıp son kişiye henüz ulaşılamadığını belirten Üstel, "1 tane kalan naaşımızın da bulunması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah ona da erişiriz" diye konuştu. Üstel, Optimus Prime gemisinin bölgedeki görevini tamamladığını ve bugün İstanbul'a döneceğini, Sahil Güvenlik ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın arama çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Arama faaliyetlerinde görev alan Derinsu firması yetkilisi Okan Taktak'a, gemi kaptanlarına, mühendislere ve yaklaşık 40 personele teşekkür eden Üstel, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Başçeri: "Kayıp yakınlarına verdiğimiz sözü tutmak için çalıştık"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan personele teşekkür etti. Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kayıp yakınlarına, devletin imkanları ölçüsünde tüm naaşlara ulaşılması için çalışılacağı yönünde söz verdiğini hatırlatan Başçeri, "Devletimize güvenin, imkanlarımız ölçüsünde biz tüm naaşlara ulaşmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Kayıp yakınlarının devlete güvenerek sabırla beklediğini belirten Başçeri, arama çalışmalarında görev alan Derinsu çalışanlarına, pilotlara ve gemi personeline teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Taktak: "Taranabilecek başka alan kalmadı"

Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak da yaklaşık 650 metre derinlikte yürütülen arama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Operasyonun ilk haftasında batık gemide kesim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve 1 kişinin naaşına ulaştıklarını belirten Taktak, ardından deniz tabanında geniş bir alanın tarandığını söyledi. Taktak, "Şu an itibarıyla çalışmaların tamamlandığını düşünüyoruz. Potansiyel olarak değerlendirilen alanlarda her santimetreyi taradık. Daha fazla taranabilecek bir alan kalmadığı için çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Operasyonun teknik açıdan oldukça zorlu olduğunu vurgulayan Taktak, su altı araçlarının pilotları, mühendisler ve diğer personelin büyük özveri gösterdiğini ifade ederek çalışmalara katılan tüm ekibe teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, gemideki incelemelerinin ardından Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı