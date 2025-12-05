Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünü kutlayarak, kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü de anmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız İstiklal Savaşı'mız kadın kahramanlarımızın eşsiz mücadeleleri ile doludur. Hepsini rahmetle anıyoruz."

