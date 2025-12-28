Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Genel Başkanlığı 'Dezenformasyon Üretme Merkezi' Gibi Hareket Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dezenformasyon üretmekle suçlayarak, yaptığı açıklamaların yanlış bilgiler içerdiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
