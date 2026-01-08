Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yalan siyaseti üretmekle suçladı ve açıklamalarının siyasi alanın dışına çıktığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının bir kere daha siyasi alanın dışına çıktığını ifade etti. Çelik, "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi, siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir. Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur. Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır" dedi. - ANKARA

