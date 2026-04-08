AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin uygulanmasını ve uluslararası toplumun diplomasi masasına destek vermesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanması temennisinde bulundu.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
