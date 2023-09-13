Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, esnafı ziyaret etti

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, göreve yeni başladığı ilçede esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini not aldı.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, göreve yeni başladığı ilçede esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini not aldı.

Geçtiğimiz gün göreve başlayan Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, ilçeyi tanımak adına Göle Caddesi'nde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Kaymakam Gökmen, esnafın istek ve talepleri olup olmadığını sordu. Her fırsatta Oltu esnafını ziyaret edeceğini belirten Kaymakam Gökmen'e esnafta memnuniyetlerini iletti. - ERZURUM