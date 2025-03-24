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Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

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Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın başını çektiği çok sayıda ismin terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldiği ve eski CHP liderinin bu konuda Özgür Özel'i uyardığı ancak herhangi bir değişiklikte bulunulmadığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM ERTÜRKMEN KAYYUM OLARAK ATANDI

Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

CHP'li belediyeye kayyum atanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken KRT canlı yayınına katılan gazeteci Nuray Başaran'dan konuyla ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi.

"UYARILARA RAĞMEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Başaran "Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldi. Bu isimlerin başında bugün tutuklanan Şişli Belediye Başkanı geliyordu. Kılıçdaroğlu bu konuda Özgür Özel'i uyarmıştı. Bu uyarılara rağmen herhangi bir değişiklikte bulunulmadı" ifadelerini kullandı.

Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunlar vatansever değil. polise balta ile saldıran bizden değil. bunları savunan da bizden değil. bunlar savcıyı(m.selim kiraz) şehit edenlere belediye imkanlarını açnalardır. zerre kadar bu devlete aidiyeti olan biri varsa chp ye de imamson a ya da özgür farketmez bunlara destek veremez

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Haber YorumlarıHalit:

ihbarlar içerden geldi bu demek oluyorki özel de göz yummuş boşuna denmiyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Iddia doğru ise , zaten farkindaysanizbeger Özgür Beyden başka ne sahada ne de başka konuşan yok. CHP gerçekten sağlıklı düşünenlerle ilerleyeceğini biliyor demek ki. Üzerlerinden büyük bir baskının kalktığını hissedebiliyor insan. Ozgür bey de alışacak, öğrenecek. Nerede konuşup susması gerektiğini bilecek. Ama ne yazık ki CHP gibi bir partinin eski bir Genel Başkanı hakkin da ki hala aday olma yeteneğine sahip birisi için magazin haberi diyebilecek kadar da siyaset cahili. Çok yazık. Saygı yo

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Haber YorumlarıSMMM:

haksız mıyım isimli şahıs algı trolüdür.

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Haber YorumlarıAli Kemal:

sen Gazete,ortalığı bulandirmada üstünüze yok,ki İktidar in yalakasi oldugunuzuda biliyor herkes

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ben gerçekleri söyleyince, bazılarının paçasından akan pislikleri ortaya dökülüyor. bu da onları rahatsız edince algı trolü oluyorum di mi? sizin gibi terör yaltakçısı, işbirlikçi, hırsız olacağıma varsın trol desinler. Allah biliyor ki, siyasi hiçbir işim, çıkarım yok benim. ak partili tanıdığım da yok. hatta Allah şahittir ak parti döneminde şahsi zarar gördüm. ama olsun bizim için söz konusu vatansa şahsi çıkarımız dert değil. siz, zorba, zalim chp destek olun SMMM. size bu yakışır zaten

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Haber YorumlarıBabilya :

ZAMANLAR chp başkanıydı .Kemal beye neden inanmıyorsunuz. Burnunuzun dikine gitmeyin.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

dogruysa özel cokta dogru yapmis sorgulama yargilama özelin isi olmadigi gibi parti baskani olarak halkin oylarinla secilmis bir belediye baskanini görevden alma yetkiside yok, o görev icisleri bakanina ait, ayrica dedikoduyla is yapilmaz somut delil ve örnekler göstermek gerekir yoksa herkez rakibinin veya birbirinin arkasindan bir seyler söyleyebilir.

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

paralari bolusemediler yiyin birbirinizi satan satana corap sokugu gibi gelecek

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