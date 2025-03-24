Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM ERTÜRKMEN KAYYUM OLARAK ATANDI

Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

CHP'li belediyeye kayyum atanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken KRT canlı yayınına katılan gazeteci Nuray Başaran'dan konuyla ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi.

"UYARILARA RAĞMEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Başaran "Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldi. Bu isimlerin başında bugün tutuklanan Şişli Belediye Başkanı geliyordu. Kılıçdaroğlu bu konuda Özgür Özel'i uyarmıştı. Bu uyarılara rağmen herhangi bir değişiklikte bulunulmadı" ifadelerini kullandı.