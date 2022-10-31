Ödül törenine Fincancı tepkisiyle damga vuran oyuncu Burak Haktanır, kendisini üzen tek şeyi açıkladı

Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreninde ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper'e tepki göstererek, "O kadın TSK'ya iftira attı" diyen Burak Haktanır'a hem eleştiri hem de destek geldi. Yaşanan olay hakkında konuşan Burak Haktanır, "Keşke o an birkaç kişi daha benzer tepkiyi gösterseydi" diye konuştu.

Boğaziçi Film Festivali'nin ödül törenine, geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandılar' iddiası nedeniyle tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincacı'yla ilgili gerginlik damga vurdu. Yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Özcan Alper'e tepki oyuncu Burak Haktanır adlı oyuncudan geldi. Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırdı. Sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

"GECE BAŞIMIZI RAHATÇA KOYABİLİYORSAK TSK'YA BORÇLUYUZ"

24 TV'de yayınlanan "Araf'ta Sorular"da Esra Elönü'nün konuğu olan Haktanır, burada da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkisi sürdürdü. Oyuncu Haktanır, "Türk Silahlı Kuvvetleri kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir." dedi.

"KEŞKE BİRKAÇ KİŞİ DAHA BENZER TEPKİ GÖSTERSEYDİ"

"Ben orada, haklı bir tepki ortaya koydum, bu haklı tepki sonrası inanılmaz bir destek gördüm." diyen Haktanır, diğer sanatçıların bu durum karşısında sessiz kalmasına da değindi. Oyuncu, "Keşke o an birkaç kişi daha benzer tepkiyi gösterseydi." diye konuştu.