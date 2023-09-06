Nevşehir'de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan 3 kişi ile illegal giriş yapan 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de yakalanan 7 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri ile göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri kapsamında çalışma yaptı.

"Kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan 3, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.